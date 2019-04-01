الاختبارات تقترب..انقطاع معلمة عن صفها يضع الطالبات في مأزق

أبها(صدى):

كشف عدد من أولياء أمور طالبات بالمرحلة الثانوية الأولى بمحافظة المجاردة، عن معاناة بناتهن بسبب انقطاع معلمة الرياضيات عن الصف منذ بداية الفصل الدراسي الحالي.

وأكد أولياء الامور أن المعلمة في إجازة منذ الأسبوع الثاني لبداية الدراسة، مشيرين إلى أنه لم يتم سد العجز طوال هذه المدة، سوى يوم الأربعاء الماضي بإحدى مشرفات مكتب التعليم، بحسب وسائل محلية.

وأشار أولياء الأمور إلى أن المشرفة لن تستطيع اختزال منهج موزعًا على 15 أسبوعًا في 3 أسابيع فقط مهما كانت إمكانياتها.

وتسائلوا حول إمكانية المعلمة الجديدة من البدء وإنهاء المنهج خلال الأسابيع القليلة المتبقية قبل جلوس الطالبات في قاعات الامتحانات.