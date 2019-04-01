بعد خروجه عن الذوق العام..تميم يخالف 3 مواد في ميثاق جامعة الدول العربية بانسحابه

طلال الضوي(صدى):

في مخالفة صريحة لمواد بميثاق جامعة الدول العربية، جاء هروب أمير قطر المدلل تميم بن حمد من القمة العربية، مرسخا في أذهان الجميع تحوله إلى مندوب لتركيا وإيران ،خارجا عن دائرة الذوق العام.

ويخالف انسحاب تميم والوفد المرافق من جلسة القمة كل البروتوكولات الدبلوماسية، حيث قفز أثناء إلقاء أبو الغيط كلمته، وغادر القاعة دون استئذان.

كما يخالف انسحاب الأمير المدلل المادة الثانية من ميثاق الجامعة والتي تؤكد أن الغرض من الجامعة هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية تحقيقًا للتعاون بينها، وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها.

ويخالف أيضًا المادة الثامنة التي تنص على : ” لكل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقًّا من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها ” .

وأطاح هروب تميم بالمادة الـ 18 من الميثاق ايضًا والتي تنص على أنه ” إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها فيجب أن تبلغ المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة ” .

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