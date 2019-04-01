بعد 6 سنوات.. المعارض ” الحصان ” يعود إلى المملكة

عادل الحربي(صدى):

عاد عبد العزيز الحصان، المحامي، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المملكة، أمس السبت، عقب غياب 6 سنوات في المنفى الاختياري.

وأكد المواطن ” الحصان ” تراجعه عن قناعاته السابقة المغلوطة عن المملكة، والعودة بعد سنوات من إقامته في ولاية انديانا الأمريكية التي انتقل إليها عام 2013؛ شاكرًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مساعدته في العودة للوطن.

وقال في تغريدة: ” أتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على إصدار الأمر بإنهاء قضيتي للتمكن من العودة للوطن. والشكر موصول للديوان الملكي والسفارة في واشنطن لعملهم على تسهيل الإجراءات بذلك. ”

كما قال عبدالعزيز الحصان، في أول تغريدة له عند عودته إلى المدينة المنورة: ” الحمد لله، وصلت المدينة المنورة اليوم العصر، وشرفت بالسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام.. وقرت عيني برؤية أمي.. وشكر الله لكم جميعًا على رسائلكم أيًّا كانت.. خاصة لمن دعا أو رحب أو ألقى السلام.. وجزيل الشكر لمن استقبلني.. وفق الله الجميع لكل خير. “