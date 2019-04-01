بالفيديو.. تهاني العصيمي: الحكم على فتاة ” الأسيد ” بسنتين لا يتناسب مع شناعة الجريمة

علي القحطاني(صدى):

علَّقت المحامية تهاني العصيمي، على قيام فتاة بالتحريض على شقيقها بـ ” الأسيد ” بسبب الميراث، فيما أوصت محكمة الاستئناف بتغليظ العقوبة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” اتجاهات ” ، أن هذا النوع من القضايا يتطلب سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية تنتهي بتكليف القضية وتوجيه التهمة من النيابة العامة، قبل البدء في إجراءات المحاكمة.

وأضافت : ” أخذت الفتاة دور المحرض، ويتعامل مع المحرض بوصفه شريك في الجريمة، ويستحق عقوبة، كما أن صور العقوبة ترجع للسلطة القضائية بحسب ظروف كل جريمة وملابساتها ” .

وأشارت إلى أن المحكمة كانت قد حكمت على الفتاة بالسجن سنتين، مضيفة : ” من وجهة نظري فإن العقوبة لا تتناسب مع شناعة الجريمة حيث استخدمت مادة كيميائية حارقة يستمر ضررها إلى مدى الحياة ” .