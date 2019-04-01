بالفيديو والصور.. سمو ولي العهد يُدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز هوك بأيادي وطنية

الظهران(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم أول طائرة تدريب نفاثة من طراز ” هوك ” تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيادي أبناء الوطن، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.

وفور وصول سمو لي العهد اطلع على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة ” هوك ” من قبل الشباب السعودي، والاختبارات التي تتم على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران، بالإضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية، حيث يعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك بعد تدربهم لأكثر من سنتين على أيدي خبرات عالمية، تأتي في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية ودعم الاقتصاد الوطني وخلق وظائف نوعية والتي تُعد أحد أهم أهداف رؤية الوطن الطموحة 2030 .‎

وقد شهد سمو ولي العهد حفل التدشين الذي اشتمل على عرض مرئي حول مراحل تجميع الطائرة.

ثم قام سمو ولي العهد بسحب مجسم لمقود الطائرة حيث أزاح الستار عن الطائرة، كما قام سموه بالتوقيع على مقدمة الطائرة.

ثم التقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد وطاقم العمل لهذه الطائرة.

بعد ذلك توجه سمو ولي العهد إلى منصة عرض إقلاع الطائرة، حيث إستاذن قائد الطائرة من سمو ولي العهد عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بالإقلاع، ووجهه سموه بالإقلاع، قائلاً : بسم الله، وعلى بركة الله، حلّق فوق أغلى أرض.

وقد أشرف البرنامج السعودي البريطاني للتعاون الدفاعي بالتعاون مع شركة ( BAE SYSTEMS ) – بي أيه إي سيستمز – على تدريب الشباب السعودي بمشاركة أكثر من 25 شركة وطنية.

رافق سمو ولي العهد خلال التدشين صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.

كما رافقه معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، وصاحب السمو الملكي الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين.