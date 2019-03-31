بالفيديو.. ” الجاسر ” : ولي الأمر لا يستطيع أن يمنع إصدار بطاقة الهوية الوطنية

علي القحطاني(صدى):

أكد أستاذ محمد الجاسر، المتحدث باسم الأحوال المدنية، أنه توجد فكرة أن ولي الأمر يستطيع أن يمنع إصدار بطاقة الهوية الوطنية وهذا غير صحيح.

وتابع محمد خلال استضافته في برنامج ” تم ” أنه يجب التفريق بين ولي الأمر في الأمور الشرعية، والمعرّف في الأحوال المدينة لإصدار بطاقة الهوية الوطنية.

وأضاف ” الجاسر ” أنه لإصدار البطاقة لا يشترط أن يكون الأب، فقد تكون الأم، أو الأخت، الأخ، ابن العم، ابن الخال، الخال، الجد، الجدة، العمة، الخالة، وهذا لا يغني عن وجود الشروط الآخرى أي أن بطاقة الأحوال لا تستدعي أذن الأب.

واختتم: ” فهي حق مكتسب لكل رجل وامرأة والنظام يكفل لهم الشهادة وأوجب على من تجاوز سن الـ15 عامًا أن يكون لديه بطاقة هوية وطنية. ”