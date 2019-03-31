الأمير عبدالعزيز بن سعد يحتفل بزواج ابنه سعد

بدر الحارثي(صدى):

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض احتفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بزواج ابنه الأمير سعد بن عبدالعزيز مساء اليوم الأحد بقاعة الإحتفالات بفندق الأنتر كونتينتال على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز.

حضر الحفل عدداً من أصحاب السمو الملكي الأمراء الذي قدموا التهاني والتبريكات للعريس.

صحيفة ” صدى ” تقدم التهنئة لسمو الأمير عبدالعزيز وتتمنى له التوفيق في زواجه.