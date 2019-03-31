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  3. الجاسر: إجراءات تغيير الاسم غير متوقفة.. و ” محمد و حور ” أكثر الأسماء تسجيلًا (فيديو)

الجاسر: إجراءات تغيير الاسم غير متوقفة.. و ” محمد و حور ” أكثر الأسماء تسجيلًا (فيديو)

الجاسر: إجراءات تغيير الاسم غير متوقفة.. و ” محمد و حور ” أكثر الأسماء تسجيلًا (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أوضح الأستاذ محمد الجاسر، المتحدث باسم الأحوال المدنية، أن أكثر الأسماء تسجيلًا هي محمد ويليه سلمان في الذكور، و اسم ” حور ” للنساء.

وأشار خلال لقائه ببرنامج ” تم ” إلى أن الوكالة تقدم خدمة ” تقدير ” لذوي الهمم، إذ ينتقل الموظف إلى مقر إقامتهم في المنزل أو المستشفى وتقدم جميع الخدمات لهم.

وأضاف أن المستفيد، يدخل على موقع الأحوال المدنية ويضغط على خدمة ” تقدير ” ويتابع الخطوات، مشددًا على أن إجراءات تغيير الاسم الأول غير متوقفة.


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