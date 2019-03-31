بالفيديو.. نايف الروقي: المجتمع السعودي كشف الهدف من الحسابات الوهمية
أكد نايف الروقي كاتب وناقد، اليوم الأحد، على أن المجتمع السعودي كشف الهدف من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل واستطاع أن يسقط مخططها.
وقال الروقي خلال لقاءه في برنامج ” اتجاهات ” : هذه الحسابات ليس سعودية ولاوطنية، ولكنها تستهدف المجتمع السعودي والهدف منها الإثارة وهناك حسابات عنصرية وموجه بشكل علني للبيئة السعودية واتجاهها واحد وهو تفاقم المشاكل.
وأضاف الروقي قائلا : هذه الحسابات أصبحت مكشوفة الآن أمام المجتمع والناس وتمكن المجتمع السعودي أن يحبط اهدافها التخريبية.
نايف الروقي – كاتب وناقد:
المجتمع السعودي كشف الهدف من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل واستطاع أن يسقط مخططها #اتجاهات #خليجية@nadinealbdear pic.twitter.com/kxo1DpbJFo
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) March 31, 2019
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