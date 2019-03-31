بالفيديو.. نايف الروقي: المجتمع السعودي كشف الهدف من الحسابات الوهمية

عادل الحربي(صدى):

أكد نايف الروقي كاتب وناقد، اليوم الأحد، على أن المجتمع السعودي كشف الهدف من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل واستطاع أن يسقط مخططها.

وقال الروقي خلال لقاءه في برنامج ” اتجاهات ” : هذه الحسابات ليس سعودية ولاوطنية، ولكنها تستهدف المجتمع السعودي والهدف منها الإثارة وهناك حسابات عنصرية وموجه بشكل علني للبيئة السعودية واتجاهها واحد وهو تفاقم المشاكل.

وأضاف الروقي قائلا : هذه الحسابات أصبحت مكشوفة الآن أمام المجتمع والناس وتمكن المجتمع السعودي أن يحبط اهدافها التخريبية.