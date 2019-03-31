بالفيديو.. أستاذ قانون: الناس تساهلوا في إطلاق تهم التخوين على بعضهم لعدم وجود معاقبة

عادل الحربي(صدى):

أكد دكتور أصيل الجعيد، أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة، أن الناس تساهلوا في إطلاق تهم التخوين على بعضهم البعض.

وتابع دكتور أصيل، خلال استضافته في برنامج ” اتجاهات ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن السبب في ذلك يعود إلى عدم وجود قانون واضح مقنن يعاقبهم؛ وأن التخوين من وجهة نظره هو تصنيف سياسي جاء بعد تراجع التكفير.

وأضاف ” الجعيد ” : ” أن الخطاب الإسلامي تراجع، وجاء بداله خطاب بديل وهو خطاب التخوين، وأنه لا يملك أن يطلق هذه التهمة بناء على النظام إلا النيابة العامة. ”