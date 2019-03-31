مكافحة المخدرات تقبض على خلية تستقبل مليون حبة محظورة بالرياض

عادل الحربي(صدى):

ألقت الفرق الميدانية بمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، القبض على خلية من (٤) أشخاص لاستقبالهم (١،٠٣٩،٥٠٠) حبة من الحبوب المخدرة.

وضبطت الفرق الميدانية، 151278 من حبوب الامفيتامين المحظورة داخل بطانيات ومفارش، إضافة إلى 1.039.500 من حبوب الامفيتامين بطرق أخرى.

وناشد مكافحة المخدرات، المواطنين بتقديم البلاغات الأمنية على الرقم 995 أو البريد الإلكتروني:هنــــــــــا.