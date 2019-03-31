النجمة اللبناني ينسحب من كأس الاتحاد الآسيوي : ” لا للتطبيع مع إسرائيل “

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النجمة اللبناني، انسحابه من مباراته أمام نادي هلال القدس الفلسطيني ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأصر النجمة على عدم السفر كي لا يحصلوا على الختم الإسرائيلي في جوازات سفر اللاعبين والإداريين.

وقال النادي اللبناني : نادي النجمة يتوجه بكتاب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبلغه فيه انسحاب الفريق من مباراته ضد فريق هلال القدس الفلسطيني، نجمتنا عزتنا عنها الأيام بتحكي لا للتطبيع “.