مدير شؤون المعلمين: هناك فرق بين حركة النقل وذوي الظروف الخاصة

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور نامي الجهني، وكيل وزارة التعليم، أن حركة نقل المعلمين والمعلمات تتم عن طريق آلية إلكترونية ومفاضلة عادلة بين المعلمين والمعلمات، مضيفًا أنه يتم تطوير آليات وضوابط النقل بكل أشكاله.

وأضاف خلال لقائه في برنامج ” داوود الشريان ” ، أن اللجنة الطبية بالوزارة تضمن العدالة لكل المعلمين، وذلك ردًا على سؤال ” 15% من المعلمين يطلبون النقل، ونصفهم أو أكثرهم غير راضي ” .

وأبدى داوود، استنكاره مِن رفض اللجنة الصحية في وزارة التعليم تقرير صدر من أقوى مستشفيات العالم ” مستشفى الملك فيصل التخصصي ” .

ورد مدير عام شؤون المعلمين، إن الوزارة وضعت آلية شفافة وعادلة للجميع، ممتابعًا : ” أي معلم يجد أن هناك ومن لم يرضى يوضح أسبابه ” ، مؤكدًا أن هناك فرق بين حركة النقل وذوي الظروف الخاصة.

#داود موجهًا تعجبه للدكتور نامي: 15% من المعلمين يطلبون النقل، ونصفهم أو أكثرهم غير راضي.. حاس أن فيه شي؟؟#داود_الشريان#حركة_نقل_المعلمين

على قناة #SBC pic.twitter.com/9JpAMvNRMO — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 31, 2019