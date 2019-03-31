” الزلامي ” عن هروب أمير قطر: ” يا من تساوى مع غيابك حضورك “

طلال الضوي(صدى):

كتب الشاعر تركي بن رشيد الزلامي أبياتاً شعرية تحت وسم ” تميم يهرب من قمة تونس ” ، بعد خروج أمير قطر من القمة العربية اليوم الأحد، قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات.

وجاءت أبيات ” الزلامي ” على النحو التالي:

‏تهرب من الواقع ولو واقعك مر – يا من تساوى مع غيابك حضورك

أظن عزمي قال لك للورى در – ولا عاد تلعب دور ما هو بدورك

يا كثر ما تحمل من الحقد والشر – على العرب والا العجم هم سرورك

لا قال أردوغان لك عادةً سر – جيت العرب مسرع وطفيت نورك

ويذكر أن البث التلفزيوني المصاحب للقمة العربية في دورتها الثلاثين بتونس، اليوم الأحد، وثّق لحظة مغادرة أمير قطر تميم بن حمد للقمة قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وذلك أثناء كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أكد فيها أن التدخلات الإيرانية والتركية في أزمات المنطقة العربية قد فاقمته.