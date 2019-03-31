بالفيديو.. سعود العويس : ” بطاقة فخر ” لها مزايا عديدة لخدمة ذوي الشهداء

نايف السالم(صدى):

قدم الإعلامي علي العلياني، اليوم الأحد، الشكر لـ الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير بدر بن سلطان اللذين باركا فكرة “بطاقة فخر”.

وأوضح سعود العويس رئيس مجلسش إدارة جمعية زوي شهداء الواجب مزايا البطاقة خلال لقاءه في برنامج ” معالي المواطن “.

وقال العويس : بطاقة فخر تصدر لـذوي شهداء الواجب ولها مميزات عديدة صحية من خلال المعاهد، وهذا بادرة خير هم.

في حين قال الشهراني: أبرزت بطاقة “شهيد” في المطار وديوان الخدمة المدنية وعدة جهات والإجابة مؤلمة ويستغربون مالديهم خلفية، يجب توعية المجتمع ومؤسسات الدولة.

وأضاف : هذه الباطقة تخدم ذوي الشهيد وتعطيني شئ من الفخر والاعتزاز والشعور بالمسؤولية اتجاه الجميع.