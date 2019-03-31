بالفيديو.. صاعقة رعدية بحي الياسمين في الرياض

حمود العنزي(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لقطة لصاعقة رعدية بحي الياسمين، شمال الرياض، اليوم الأحد، في تمام الساعة ٨:٤١ مساءً.

وهطلت، مساء اليوم، أمطار على أجزاء من مدينة الرياض، حيث أظهرت مقاطع فيديو عديدة الأمطار في عدد من أحياء الرياض، وسط دعوات أن يجعلها الله سقيا خير وبركة، ويعم بنفعها أرجاء البلاد .

يُذكر أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والرياض والقصيم حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم.