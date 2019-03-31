بالصور.. الهلال يختتم تحضيراته لـ ” الاتفاق “

نواف السالم(صدى):

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تحضيراته الميدانية؛ استعدادا لمواجهة الاتفاق مساء الغد ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشهد المران الآخير حضور صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن تركي، عضو شرف النادي، وصاحب السمو الأمير محمد بن فيصل رئيس مجلس الإدارة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن تركي، عضو شرف النادي، إلى جانب نائب رئيس النادي الأستاذ فهد بن أحمد الراشد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واشتمل التدريب على: تطبيقات فنية، وتدريبات على الكرات الثابتة، وجمل تكتيكية، وتواجداللاعب ” محمد البريك ” في العيادة الطبية بمقر النادي، وذلك نظير تعرضه لشد عضلي بسيط، حيث أجرى جلسة علاجية.

وتناول اللاعبون فور نهاية المران وجبة العشاء في معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز، في مقر النادي، ويغادر الفريق، مساء اليوم الأحد، إلى الدمام؛ تأهبا لمواجهة مضيفه ” الاتفاق “، عند الساعة الـ 06 : 35 من مساء يوم غد الاثنين.