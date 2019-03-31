بالفيديو.. عبدالرحمن الشهراني يروي ظروف استشهاد ابنه ريان: كانت رغبته

عادل الحربي(صدى):

روى دكتور عبدالرحمن بن محمد الشهراني، ظروف استشهاد ابنه الوحيد، النقيب طيار ريان الشهراني، والتحاقه بالعسكرية.

وقال دكتور عبدالرحمن، خلال استضافته في برنامج ” معالي المواطن ” الذي يذاع على قناة mbc: ” ابني عاش حياة مستقرة، وكنت حريص على تعليمه تعليم جيد بحكم عملي كمشرف تربوي؛ فدرسته في مدارس منارات الرياض، وكان متفوق. ”

وأضاف والد الشهيد: ” ولم يكن في خلدي أن يلتحق بالعسكرية؛ لأنه وحيد وكل شيء كان متوفر، ولكن تفاجأت أنه كان لديه رغبة، فلم يكن أمامي إلا أن أبارك؛ لأن خدمة الوطن شرف للجميع. ”

وتابع ” الشهراني ” : ” فالتحق بجامعة الملك سعود وعندما ظهر القبول أبلغني؛ ثم التحق بالطيران بعد التخرج، واتعين في خميس مشيط، وكان ملح على نقله لشرورة. ”

واختتم: ” وشاءت الأقدار باستشهاده في الطيارة التي كان يقودها في مأرب، وكان وقع أليم علينا، ولكني واجهته بحمد، وكان كل من حولي يستغرب لرباطة جأشي؛ لأني كنت اعتبر هذا الأمر شرف وكان عنده الرغبة وكان اختياره. ”