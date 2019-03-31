صدور قرار ترقية ” 1875 ” فرداً من العسكريين والعسكريات في ” الجوازات “

نايف السالم(صدى):

أصدر مدير عام الجوازات اللواء/ سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قراراً إدارياً يقضي بترقية ( 1875 ) فرداً من العسكريين والعسكريات إلى الرتب التي تلي رتبهم في مختلف إدارات المديرية العامة للجوازات وإدارات جوازات المناطق وفروعها.

وتمنى اللواء اليحيى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق والسداد في حياتهم العملية و تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن ، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.

من جانبهم شكر المترقون والمترقيات مدير عام الجوازات على هذه التهنئة التي تقدم بها وأكدوا على أنها ستكون دافعاً لهم في أداء اعمالهم بكل تفان وإخلاص .