تغريم الهلال والنصر بـ 170 ألف ريال لكل منهما

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، 4 قرارات، إذ ألزمت نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام الهلال.

وقررت اللجنة، إلزام نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) علبة ماء تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام الهلال.

كما ألزمت نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (50,000) ريال لتأخر الفريق عن الموعد المحدد لتزويد مراقب المباراة بكشف لاعبي مباراة فريقهم أمام النصر، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها (120,000) ريال لقيام جماهير الفريق بإلقاء أكثر من (50) أداة تجاه مضمار وأرض الملعب في مباراة فريقهم أمام النصر.