الدفاع المدني: 7 أشياء يجب الحذر منها أثناء الأمطار

علي القحطاني(صدى):

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات يجب اتباعها وقت هطول الأمطار، خاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه عدة مناطق في المملكة هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وقالت المديرية إنه عند هطول الأمطار لا تجازف بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، واتباع الطرق والمسارات المستخدمة، والحذر عند القيادة لوجود ميل أو انجراف الطريق.

وأضافت أنه يجب عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهمك المياه، ويجب الحذر فقد تغطي المياه الجسور، وعدم ترك الأطفال حول مناطق تجمعات المياه والسيول، وعدم النظر لمجرى السيل، لأنه يسبب الدوار، ما يؤدي إلى السقوط.