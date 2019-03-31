مطعم نوزومي: العرض لم يكن مرَّخص وهو خطأ فردي

علي القحطاني(صدى):

أصدر مطعم نوزومي، بيانًا حول عرض الفرقة الراقصة، مؤكدًا أنه نتيجة خطًا أحد موظفين المطعم.

واعتذر المطعم في بيانه، على الفيديو الذي تم تداوله فيما يخص العرض الحي الذي أقيم فيه، حيث لم يتم ترخيص العرض من قبل هيئة الترفيه.

وأكد المطعم، أن العرض كام نتيجة خطأ أحد موظفين المطعم وتم إيقافه بعد مرور 15 دقيقة من بدئه.

وكان معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، قد أكد الهيئة لن تتغاضى عن أي تجاوز في فعالية أو قيام فعالية بدون ترخيص في أي مكان بالمملكة.

وشدّد في تصريحات له، على أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات النظامية في حال التجاوز، مضيفًا أنه في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤلة لاتخاذ اللازم.

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