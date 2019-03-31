العدل : هكذا يمكن إصدار الوكالة من إدارة السجن

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العدل اليوم الأحد، على أنه يمكن إصدار الوكالة من إدارة السجن حيث يتم التنسيق مع الإدارة وكتابة العدل لحضور كاتب العدل لأجل ذلك.

وقالت الوزارة : يمكنه طلب إصدار الوكالة من إدارة السجن وسيتم التنسيق له من إدارة السجن مع كتابة العدل لحضور كاتب العدل لأجل ذلك و ستردكم الوكالة على شكل رابط على جوال الوكيل.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة قالت : ” السلام عليكم انا زوجي فالسجن ابغى اعرف كيف يسوي لي وكالة مع أنه فمدينة وانا بجده ارجو الرد ” .