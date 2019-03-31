العدل : هكذا يمكن إصدار الوكالة من إدارة السجن
أكدت وزارة العدل اليوم الأحد، على أنه يمكن إصدار الوكالة من إدارة السجن حيث يتم التنسيق مع الإدارة وكتابة العدل لحضور كاتب العدل لأجل ذلك.
وقالت الوزارة : يمكنه طلب إصدار الوكالة من إدارة السجن وسيتم التنسيق له من إدارة السجن مع كتابة العدل لحضور كاتب العدل لأجل ذلك و ستردكم الوكالة على شكل رابط على جوال الوكيل.
وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطنة قالت : ” السلام عليكم انا زوجي فالسجن ابغى اعرف كيف يسوي لي وكالة مع أنه فمدينة وانا بجده ارجو الرد ” .
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