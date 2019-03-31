العمل: اعتماد ممثل المبيعات لشركات الأدوية كممارس مهني صيدلي

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن اعتماد ممثل المبيعات لشركات الأدوية كممارس مهني صيدلي معتمد.

جاء ذلك في تصريح مقتضب، قالت فيه : ” استكمالاً لاستثمار جاذبية المهنة للكوادر الوطنية، تم اعتماد ممثل المبيعات لشركات الأدوية، كممارس مهني صيدلي معتمد وتحديد نسبة التوطين 40% ” .

يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت عن تفاصيل مبادرة توطين مهن الصيدلة التي تسهم في رفع مشاركة الكوادر الوطنية في تلك المهنة باحتساب نسب التوطين المستهدفة.

وأشارت إلى أن المبادرة تهدف إلى توطين الوظائف في مهن الصيدلة بناء على عدد الباحثين عن العمل من المؤهلين للمهنة، واستثمار جاذبيتها لزيادة نسبة التوطين في وظائفها، باستهداف نسبة توطين في مهنة الصيدلة تصل إلى 20%.