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    مارس

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  3. هكذا يقومون الصينيون بتلطيف الجو اذا ارتفعت درجات الحرارة

هكذا يقومون الصينيون بتلطيف الجو اذا ارتفعت درجات الحرارة




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