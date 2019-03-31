قبل القمة بأيام.. إعلامي قطري: غير مستبعد هروب البعض منها
حذَّر الإعلامي القطري جابر الحرمي، من ” هروب ” بعض الزعماء من القمة العربية بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان والقدس.
وأكد ” الحرمي ” في تصريح له قبل أيام من انطلاق القمة العربية، أنه من غير المستبعد هروب البعض من القمة، قائلًا : ” القمة العربية بعد أيام في تونس، و ترمب أرسل رسالته إلى القمة عن الجولان وقبلها نقل سفارة أمريكا إلى القدس ” .
وتسائل : ” فماذا سيكون موقف ” الزعامات ” العربية في هذه القمة؟ غير مستبعد ” هروب ” البعض من الحضور ” .
وأعاد سياسيون ونشطا تداول هذا التصريح بشكل واسع، خاصة بعد هروب أمير قطر تميم بن حمد من القمة، في أعقاب انتقاد تركيا.
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2158 ] نشر منذ 6 دقائق
يعني ماهرب الا على شان انتقاد تركيا