قبل القمة بأيام.. إعلامي قطري: غير مستبعد هروب البعض منها

تونس(صدى):

حذَّر الإعلامي القطري جابر الحرمي، من ” هروب ” بعض الزعماء من القمة العربية بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان والقدس.

وأكد ” الحرمي ” في تصريح له قبل أيام من انطلاق القمة العربية، أنه من غير المستبعد هروب البعض من القمة، قائلًا : ” القمة العربية بعد أيام في تونس، و ترمب أرسل رسالته إلى القمة عن الجولان وقبلها نقل سفارة أمريكا إلى القدس ” .

وتسائل : ” فماذا سيكون موقف ” الزعامات ” العربية في هذه القمة؟ غير مستبعد ” هروب ” البعض من الحضور ” .

وأعاد سياسيون ونشطا تداول هذا التصريح بشكل واسع، خاصة بعد هروب أمير قطر تميم بن حمد من القمة، في أعقاب انتقاد تركيا.

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