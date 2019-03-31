غدًا.. الهلال والاتحاد والنصر يواجهون الاتفاق والباطن والجيل في ربع كأس الملك

نواف السالم(صدى):

تنطلق منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، غدًا الاثنين، بثلاث مواجهات في الدمام وجدة والرياض.

ويستضيف الاتفاق نظيره الهلال على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في لقاء الفائز منه سيواجه في نصف النهائي الفائز من لقاء التعاون والوحدة.

ويدخل الاتفاق اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد استعادة توازنه في الدوري بفوزه على القادسية ( 3 ـ 2 ) بعد أن كان متخلفاً 1-2، فيما مني الهلال بالخسارة 2 ـ 3 من النصر ليفقد على إثر ذلك الصدارة لصالحه بفارق نقطة واحدة.

ويأمل الاتحاد ” حامل اللقب ” ، إلى مواصلة حملة الدفاع عن لقبه عندما يلتقي الباطن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وتعويض النتائج غير الجيدة في الدوري ما جعله يحتل المركز الـ13 في منطقة الهبوط، وهو الحال بالنسبة للباطن ( صاحب المركز الـ15 ) الذي يأمل بدوره تحقيق الفوز والمضي في البطولة.

ويسعى النصر إلى مواصلة انطلاقته القوية في مسابقة كأس الملك، وبلوغ الدور نصف النهائي عندما يستقبل الجيل من الدرجة الأولى، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويدخل النصر اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه على الهلال وتصدره للدوري قبل 5 جولات من نهايته، ساعياً لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي، وهو نفس طموح الجيل الذي يحتل المركز السابع في دوري الدرجة الأولى، حيث سيلتقي الفائز منهما في نصف النهائي مع الفائز من لقاء الاتحاد والباطن.