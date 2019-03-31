الراشد: انتقدوا تركيا فانسحب أمير قطر وانتقدوا أمريكا ولم تنسحب السعودية

طلال الضوي(صدى):

استنكر الكاتب عبدالراحمد الراشد، ردة فعل أمير قطر تميم بن حمد بعد انتقاد أبو الغيط لتركيا في القمة العربية التي انعقدت في تونس.

وكان أمير قطر قد غادر القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وتوجه إلى المطار، فيما أكدت وسائل إعلام قطرية أنه انسحب بعد انتقاد تركيا.

وقال ” الراشد ” : ” أبو الغيط انتقد أمريكا وما انسحبت السعودية، وانتقد إيران وما انسحب العراق ولبنان، وانتقد تركيا.. وانسحب أمير قطر! ” .

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