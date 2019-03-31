بالفيديو.. هطول أحجام كبيرة من البرد غرب المجمعة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، متداول اليوم الأحد، مشهد رائع لحظة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة باحجام البرد الكبيرة، غرب المجمعة.

في حين توقع عبد العزيز الحصيني باحث الطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية هطول أمطار خفيفة إلى غزيرة مع موجة باردة بدءً من مساء اليوم الأحد وحتى غداً الاثنين .

وأكد الحصيني أن الحالة المذكورة تشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض وشرق القصيم وتبوك والشمالية والجوف والشرقية .

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