للطلاب.. احتمي أسفل الطاولات أو قرب الزوايا حال حدوث زلازل في المدرسة

عادل الحربي(صدى):

نشرت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، مقطع فيديو يشرح كيفية التصرف السليم للطلاب في المدارس أثناء حدوث الزلزال.

ووجهت الهيئة العديد من النصائح اذا كنت بالمدرسة وشعرت بهزه أرضية فاتبع التعليمات الآتية، حافظ على الهدوء وتجنب الانفعال، احتمي أسفل الطاولات او بالممرات قرب الزوايا الداخلية للمبني ، وابتعد عن الأماكن التي تشكل خطورة مثل النوافذ.

أما إذا كنت في فناء المدرسة ابتعد عن المباني واتجه إلى مكان مفتوح . وبعد انتهاء الزلزال غادر الفصل على الفور احمي رأسك بالحقيبة حرصاً من حدوث أي توابع للزلالزل ، اخرج من المبني بطريقة منظمة واتجه إلى أماكن التجمع المتفق عليها سابقاً .