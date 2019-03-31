مدرب يبتكر طريقة جديدة لعقاب اللاعبين  

طلال الغامدي(صدى):

قام المدير الفني النمساوي رالف مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي، بمعاقبة لاعبيه بطريقة جديدة بسبب رغبته في فرض الالتزام على لاعبيه.

وأدمن لاعبو النادي الإنجليزي ممارسة الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة تصل إلى حد صباح الأيام التي تسبق المباريات.

ويسعى المدير الفني لفرض الالتزام على جميع اللاعبين خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات هامة.

وأخبر المدرب إدارة الفنادق التي ينزل فيها الفريق بعدم منح لاعبيه إمكانية الدخول لشبكة الإنترنت ” WiFi ” ، في محاولة منه ” لمنعهم من الألعاب الإلكترونية “.