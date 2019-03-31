” المرور ” يوضح إجراءات إصدار رخصة قيادة عمومي للوافدين

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، إجراءات إصدار رخصة قيادة عمومي للوافدين، وذلك استجابةً لسؤال أحد المواطنين.

وجاء السؤال: ” عندي عمالة ليس لديهم رخص من بلادهم وابي لهم عمومي ما هي الإجراءت المتبعة؛ لأن غير المعقول أسفرهم جميعا أرجو إيجاد حل وشكرا ” .

ومن جانبه، أجاب ” المرور ” : ” أخي الكريم، يشترط لطالب الحصول على رخصة قيادة عامة أو رخصة قيادة مركبات أشغال عامة من غير السعوديين أن تكون مهنته سائق عام أو سائق مركبات أشغال عامة، وأن تكون لديه رخصة قياده من بلده. سارية المفعول وتؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات ” .