لارتكابها ممارسات احتكارية.. جهاز حماية المنافسة الكويتي يحقق مع ” بي إن سبورت “

طلال الغامدي(صدى):

كشف جهاز حماية المنافسة في الكويت عدد من المخالفات والممارسات الاحتكارية التي تقوم بها قناة ” بي إن سبورت ” .

وطالب جهاز المنافسة الكويتي من جهاز حماية المنافسة القناة القطرية بضرورة التقيد بالقوانين الخاصة بحماية المنافسة في الكويت، داعية إياها إلى ضرورة تصحيح تلك المخالفات ، ومن المقرر عقد اجتماعا بين الطرفين في 8 أبريل المقبل لسماع رد القناة.

حيث اكتشف الجهاز مخالفة القناة لأحكام الفقرة الـ11 من المادة الرابعة من قانون حماية المنافسة، التي تنص على “تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شروط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق”.

وكانت القناة القطرية قد خالفت أحكام المادة السابعة من القانون ذاته، والتي تنص على “إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة وحماية التجارة الحرة خلافا لأحكام هذا القانون “.

وأشارت إلى أن الجهاز خاطب القناة بالمخالفات من أجل تطبيق أحكام المادة 18 من قانون حماية المنافسة، والتي تشير إلى قيام الجهاز عند ثبوت مخالفة لأحد الاحكام بتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز. وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسة المحظورة فوراً، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار إليها على حسب الأحوال، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية الناشئة عن هذه المخالفات.

وكان جهاز حماية المنافسة قد تسلم شكوى مقامة من قبل أحد المواطنين، تتهم القناة بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات العالمية للمشاهدين في الكويت.