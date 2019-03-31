بالفيديو.. ” تميم ” يهرب من القمة العربية بعد افتتاحها

طلال الضوي(صدى):

صرحت وسائل إعلام تونسية بأن أمير قطر تميم بن حمد، قام بمغادرة القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.

ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن ” تميم ” غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وفي هذا السياق، كشف الخبير الاستراتيجي أمجد طه، أن ” تميم ” تواجد في غرفة مجاورة لقاعة القمة وطلب أن يرجع في حال حصل على كلمة فرُفض طلبه، فغادر وحده القمة ولم يهتم به منظمي القمة.

وأضاف ” طه ” : ” لأن القمة العربية أعلنت وقوفها ضد احتلال إيران وتركيا وإسرائيل للأراضي العربية، وإن الأمة ستكون اكثر حزم في مكافحة الإرهاب ” .

وتابع: ” تميم تواجد في غرفة مجاورة لقاعة القمة وطلب أن يرجع في حال حصل على كلمة.. فرُفض طلله، فغادر وحده القمة ولم يهتم به منظمي القمة ” .

وعن ذلك، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج بعنوان ” #تميميهربمنقمهتونس ” ، ليعبروا فيه عن موقفهم من هذا التصرف.

حيث غرد أحدهم قائلاً: ” العرب يتكلمون عن خطر تركيا وإيران .. وقطر هي من تستنكر وتغادر ، تعبير واضح عن العزلة التي وضعت فيه قطر نفسها بعد انكشاف أدوارها ” .

فيما قال آخر: ” وكيف لا يهرب وهو يرى بأُم عينه زعماء العرب مجتمعين على كلمة سواء، و يسمع الإدانات منهم لشريفة والعصملي ” .