بالفيديو.. ” تميم ” يهرب من القمة العربية بعد افتتاحها
صرحت وسائل إعلام تونسية بأن أمير قطر تميم بن حمد، قام بمغادرة القمة العربية قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات وتوجه إلى المطار.
ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن ” تميم ” غادر القمة فور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وفي هذا السياق، كشف الخبير الاستراتيجي أمجد طه، أن ” تميم ” تواجد في غرفة مجاورة لقاعة القمة وطلب أن يرجع في حال حصل على كلمة فرُفض طلبه، فغادر وحده القمة ولم يهتم به منظمي القمة.
وأضاف ” طه ” : ” لأن القمة العربية أعلنت وقوفها ضد احتلال إيران وتركيا وإسرائيل للأراضي العربية، وإن الأمة ستكون اكثر حزم في مكافحة الإرهاب ” .
وتابع: ” تميم تواجد في غرفة مجاورة لقاعة القمة وطلب أن يرجع في حال حصل على كلمة.. فرُفض طلله، فغادر وحده القمة ولم يهتم به منظمي القمة ” .
وعن ذلك، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج بعنوان ” #تميميهربمنقمهتونس ” ، ليعبروا فيه عن موقفهم من هذا التصرف.
حيث غرد أحدهم قائلاً: ” العرب يتكلمون عن خطر تركيا وإيران .. وقطر هي من تستنكر وتغادر ، تعبير واضح عن العزلة التي وضعت فيه قطر نفسها بعد انكشاف أدوارها ” .
فيما قال آخر: ” وكيف لا يهرب وهو يرى بأُم عينه زعماء العرب مجتمعين على كلمة سواء، و يسمع الإدانات منهم لشريفة والعصملي ” .
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