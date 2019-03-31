جدة تلد حفيدتها من ابنها المثلي

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها أقدمت عجوز أمريكية تُدعى ” سيسيلي 61 عاماً ” على الانجاب بالتلقيح الصناعي من ابنها المثلي ” ماثيو ” ، لتقديمها هدية له ولصديقه إليوت.

قال “الشريكان” إنهما ضحكا في البداية حين عرضت عليهما سيسيلي أن تحبل بالتلقيح الصناعي، واعتقدا أن ذلك غير ممكن لاسيما أنها تقدمت في العمر.

وأصرت المرأة، وهي أم لثلاثة أبناء، أن بودها أن تصبح حبلى مجددا، وذاك ما حصل، وأنجبت الابنة، يوم الاثنين، ويصل وزن الرضيعة إلى 2.6 كيلوغرام.

وأحدثت المرأة مفاجأة في المستشفى بعدما أنجبت الابنة بشكل طبيعي فيما كان الأطباء يرجحون أن تخضع لعملية قيصرية.

وخضعت الأم لعلاج هرموني، وفي مرحلة لاحقة، تم نقل بويضات التي تبرعت بها الابنة، بالسائل المنوي للابن، إلى رحم الأم.

وأثارت الولادة استغرابا كبيرا، لاسيما أن ستغير مفهوم العلاقة الأسرية لدى المولودة، فالجدة هي الأم في الوقت نفسه، أما عمتها فهي بمثابة أم في الوقت نفسه.