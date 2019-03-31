ضبط أكثر من 1.7مليون ” سواك ” غير صالح للاستخدام في مكة

مكة المكرمة(صدى):

ضبطت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار أكثر من 1,7 مليون (سواك) غير صالح للاستخدام مجهزة للبيع في شقة سكنية بمكة المكرمة تم تحويلها بالخفاء لمعمل تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة.

ووقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة على اثر تلقيها بلاغاً للاشتباه في تحويل احدى الشقق السكنية لمعمل، وبتفتيش الموقع اتضح تحويل الشقة لمعمل بدون الحصول على ترخيص، ويتم في هذا المعمل الذي تديره عمالة مخالفة، تجميع المساويك القديمة وقصها وغسيلها لترطيبها وتجفيفها وتعبئتها وتغليفها في أكياس بلاستيكية مفرغة من الهواء بطريقة بدائية ومخالفة للاشتراطات الصحية.

وضبطت الفرق بداخل هذا المعمل (1,737,928) مليون سواك غير صالحة للاستخدام مجهزة للبيع، و (1600) كرتون فارغ جاهز للتعبئة، و(143,000) ستكر مقلد لعلامات تجارية، وتمت مصادرة جميع المضبوطات، وإحالة العمالة المخالفة لمركز شرطة العزيزية، واستدعاء مالك الموقع المخالف لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت التجارية للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، او من خلال حسابات الوزارة على مواقع التواص الاجتماعي، او من خلال موقع الوزارة الالكتروني.