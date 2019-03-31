بالصور.. إعادة 80 حبة إستاكوزا إلى البحر بعد ضبطها مع صيادين مخالفين 

نايف السالم(صدى):

ضبطت وحدة الثروة السمكية بجدة، مخالفي نظام الثروة السمكية، أثناء قيامهم بصيد 80 حبة من نوع الإستاكوزا (lobster) بمرسى صروم جنوبي جدة، والمحظور صيدها في هذه الأوقات من السنة حسب القرار الوزاري رقم ٤٤٩١٨٢ وتاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٧ هجرية.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن كمية المصيد كانت بأحجام مختلفة وتمّت إعادتها جميعها مرة أخرى إلى داخل البحر، كما سيتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

ومن جهته، أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي؛ إلى تكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية، لافتا إلى متابعة الجولات الرقابية واستمرارها.