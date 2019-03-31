فيديو يوثق أول هبوط لرحلة جوية على مدرج مطار أبها

أبها(صدى):

كشف مقطع فيديو التقط من برج المراقبة، عن أول هبوط لرحلة جوية على مدرج مطار أبها المؤقت البديل عن المدرج الرئیس الذي سیخضع لأعمال تطوير تستغرق 60 يوماً.

وأبرز الفيديو، الرحلة التابعة للخطوط الجوية السعودية وهي تهبط على المدرج المؤقت الذي يبلغ طوله 2400 متر فقط، وهو أقصر من المدرج الأصلي بألف متر؛ حيث يعتبر مطار أبها من المطارات فائقة الصعوبة على الطيارين في الإقلاع والهبوط، بسبب التضاريس الجغرافية الصعبة للمدينة.

ومن الجدير بالذكر، أنه كانت إمارة منطقة عسیر قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تعليق الحركة الجوية في مطار أبها لمدة 9 ساعات؛ بسبب قيام ھیئة الطیران المدني بالبدء في تشغیل المدرج المؤقت للمطار لیحل بديلاً عن المدرج الرئيس.