” ميسي ” يستعين بقوانين الفيزياء لتسديد الركلات الحرة

نواف السالم(صدى):

أصبح إتقان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للركلات الحرة أمرًا شاغلاً للصحافة الرياضية؛ حيث تمكن من تسجيل 12 12 ركلة حرة منذ بداية عام 2018، وهو رقم لم يصل له أي فريق أوروبي في الدوريات الخمس الكبرى.

وفي هذا السياق، كشف علماء في قسم الفيزياء بجامعة برشلونة، أن ميسي يعتمد على ” ظاهرة ماغنوس ” الفيزيائية، التي تعتمد على دوران الجسم “الكرة “ والقوة التي تتولد بسبب الدوران والتي تفرض تغييرًا حادًا في المسار.

حيث يقوم ” ميسي ” بوضع ضغطًا أكبر على جزء الكرة السفلي؛ مما ينتج عن التفاف الكرة بقوة وتغيير مسارها بشكل حاد، كما كشف تقرير آخر اعتماد ” مسيس ” على القدم اليمنى لإسناد جسده أثناء تنفيذ الضربة، بينما يلوح قدمه اليسرى لركل الكرة.

حيث لاحظ الخبراء أن ميسي غير طريقته المعتادة، حتى أصبح يثبت قدمه اليمنى بشكل كامل على الأرض دون أي ميلان، خلال تنفيذ الركلات الحرة، على عكس السابق عندما كان ميسي يميل بشكل حاد خلال الضربة.

كما أفادت الصحيفة أن ” ميسي ” كثف من تدريباته على الضربات الحرة، باستخدام الحواجز البلاستيكية التي تقف بينه وبين المرمى على طريقة الحائط البشري.