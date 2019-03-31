وظائف إدارية شاغرة في ديوان المراقبة العامة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف ديوان المراقبة العامة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر 4 وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم بالمرتبة ” الخامسة” ، للعمل بمسمى ” محاسب” ، مشترطا أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

وأوضح الديوان أن تصنيف الوظيفة: محاسبة، بالمرتبة: الخامسة، كما أن موقع الوظيفة: المركز الرئيسي للديوان بمدينة الرياض، لافتًا إلى أن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامية لشغل الوظيفة العامة.

وأضاف أن يكون حسن السيرة والسلوك، وحائزاً على المؤهلات المطلوبة، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.

وأشار إلى أن الشروط الخاصة: حاصل على درجة الدبلوم في تخصص المحاسبة معترف بها، واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، بينما يبدأ التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1440/07/26هـ وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1440/07/27هـ، عبر الرابط الإلكتروني التالي:هنا