وظيفة شاغرة بشرطة الشمالية بمسمى ” قصاص أثر “
فتحت شرطة منطقة الحدود الشمالية باب التقديم على وظيفة شاغرة على المرتبة 33، للعمل بمسمى “قصاص أثر ” .
وأوضحت الشرطة عدة شروط وهي :
1-ان يكون المتقدم مواطناً بالأصل .
2-ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام .
3-ان يتوفر فيه القدرة على التعرف على الآثثار وتحديد الشخصيات ، والأعمال الأخرى ذات العلاقة .
وأبانت الشرطة ان التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 24-7-1440هـ ، ولمده 30 يوم ، من خلال تسليم الطلبات لمقر مديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية –الشؤون الإدارية –الموظفين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48549 ] نشر منذ 8 دقائق
باالتوفيق