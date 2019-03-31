وظيفة شاغرة بشرطة الشمالية بمسمى ” قصاص أثر “

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شرطة منطقة الحدود الشمالية باب التقديم على وظيفة شاغرة على المرتبة 33، للعمل بمسمى “قصاص أثر ” .

وأوضحت الشرطة عدة شروط وهي :

1-ان يكون المتقدم مواطناً بالأصل .

2-ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام .

3-ان يتوفر فيه القدرة على التعرف على الآثثار وتحديد الشخصيات ، والأعمال الأخرى ذات العلاقة .

وأبانت الشرطة ان التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد 24-7-1440هـ ، ولمده 30 يوم ، من خلال تسليم الطلبات لمقر مديرية شرطة منطقة الحدود الشمالية –الشؤون الإدارية –الموظفين .