وصفة قشر البصل المذهلة للتخلص من الوزن الزائد 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اعتبر خبراء التغذية أن قشر البصل يساعد في حرق دهون الكرش والأرداف، مشيرين فوائد قشر البصل في إحراق الدهون والتخلص من الوزن الزائد.

وقال خبراء التغذية إن قشر البصل يمنع تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة، وخصوصًا في الكرش والخاصرتين والظهر والأرداف.

وأشار الخبراء إلى طريقة تحضير قشر البصل لإحراق الدهون: ” تُنقع قشور البصل في كوبين من الماء المغلي، وتُترك من خمس دقائق إلى عشر منها. يُصفَّى الماء بعد ذلك، مع شرب القليل منه، يوميًّا، قبل تناول وجبات الطعام الرئيسة الثلاث “.

وأبانوا أن هذا العصير يفتت الدهون، ويُكافح الجوع والرغبة في تناول الطعام خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات، لافتين: ” من المُمكن إضافة القليل من العسل أو الكمُّون لزيادة مفعول عصير البصل في إحراق الدهون ” .