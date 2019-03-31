بيوم المهنة.. توفير فرص وظيفية عديدة للشباب بالشرقية

الدمام(صدى):

تقام فعاليات يوم المهنة السنوي الـ 36 الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي، غدًا الاثنين، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

ويعمل ” يوم المهنة ” على توفير الفرص الوظيفية والتدريبية لخريجي الجامعة، والتعريف بتخصصات الجامعة وبرامجها الأكاديمية، وإتاحة الفرصة لجهات العمل لتعريف الطلاب بالأنشطة التي تقوم بها ومجالات عملها، وتوعية الطلاب بالمستقبل الوظيفي لمختلف التخصصات الأكاديمية.

ومن أبرز أهدافه أيضًا، تعزيز الشراكة التعاونية بين الجامعة ومجموعة كبيرة من أهم المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والأهلي، فضلًا عن تعريف الطلاب وتوعيتهم بالطريقة المثلى في إعداد السيرة الذاتية, والطرق الفعالة في البحث عن الوظيفة, وكيفية اجتياز المقابلة الشخصية.

ومن الجدير بالذكر، أنه بدأ تنظيم يوم المهنة للمرة الأولى عام 1404هـ بمشاركة 14 شركة ومؤسسة، فيما تزايد عدد الجهات المشاركة عاماً بعد عام، وهو ما يؤكد نجاح الجامعة في تطوير علاقات متميزة مع قطاعات المجتمع.