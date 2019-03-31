إطلاق اسم الأمير ” سعود الفيصل ” على أحد طرق العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة إطلاق اسم سمو الأمير سعود الفيصل – طيب الله ثراه – على أحد الطرق الحيوية بمكة المكرمة ، وذلك بعد موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل على مقترح الأمانة .

وجاء ذلك تقديراً وعرفاناً للدور الوطني للأمير خالد الفيصل على صعيد المملكة والأمة العربية الإسلامية ، وما بذله من جهود على مدى مسيرته الدبلوماسية.

ويمتد شارع الأمير سعود الفيصل من الطريق الواصل بين جنوب مخطط الشرقية حتى شمالها منتهياً بخط ” مكة –جدة السريع ” مروراً بطريق الأمير نايف بن عبد العزيز .