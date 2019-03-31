مقتل 36 مسلحا في عمليات عسكرية بأفغانستان

كابول(صدى):

قُتل 36 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان خلال عمليات عسكرية للقوات الخاصة الأفغانية وغارات جوية، تم تنفيذها في أقاليم غزني وأوروزجان وقندهار وهلمند في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم نقلاً عن مصادر عسكرية مطلعة أن ثلاثة مسلحين على الأقل من طالبان، من بينهم أحد كبار قادة الحركة قُتلوا في عمليات نفذتها القوات الخاصة وغارات جوية في منطقتي “جاجي” و”قره باغ” بإقليم غزني.

وأفاد المصدر أن عمليات مماثلة جرت في مدينة تاينكوت بإقليم أوروزجان، مما أسفر عن مقتل 30 مسلحًا على الأقل وإصابة آخر ونفذت القوات الخاصة الأفغانية أيضا مداهمة على ما يشتبه أنها منشأة تابعة لحركة طالبان لصنع عبوات ناسفة بمنطقة مايواند بإقليم قندهار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي الحركة.