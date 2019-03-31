مقتل شاب طعناً على يد صديقه والسبب ” مباراة كرة قدم “
شهدت محافظة الغربية بمصر جريمة قتل بشعة لشاب في عقده الثاني على يد صديقه بسبب مبارة القمة بين الأهلي والزمالك .
وتفصيلاً فقد وصل الشاب إلى المستشفى متأثراً بطعنة صديقه له بـ ” مطواه ” ، إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة ، وتم ابلاغ الشرطه بالجثة .
وبينت التحقيقات ان المجني عليه المدعو ” احمد عودة ” كان يجلس بصحبة صديقه على أحد الكافيتيريات ، لتحدث مشادة كلامية تطورت إلى طعنه في الصدر .
وأكد شهود العيان أن المشادة بدأت بسبب اختلافهما على “ماتش” الأهلي والزمالك لتتطور إلى مضاربة بينهما انتهت بطعنه .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 44 دقيقة
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