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مقتل شاب طعناً على يد صديقه والسبب ” مباراة كرة قدم “

مقتل شاب طعناً على يد صديقه والسبب ” مباراة كرة قدم “
القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الغربية بمصر جريمة قتل بشعة لشاب في عقده الثاني على يد صديقه بسبب مبارة القمة بين الأهلي والزمالك .

وتفصيلاً فقد وصل الشاب إلى المستشفى متأثراً بطعنة صديقه له بـ ” مطواه ” ، إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة ، وتم ابلاغ الشرطه بالجثة .

وبينت التحقيقات ان المجني عليه المدعو ” احمد عودة ” كان يجلس بصحبة صديقه على أحد الكافيتيريات ، لتحدث مشادة كلامية تطورت إلى طعنه في الصدر .

وأكد شهود العيان أن المشادة بدأت بسبب اختلافهما على “ماتش” الأهلي والزمالك لتتطور إلى مضاربة بينهما انتهت بطعنه .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2129 ] نشر منذ 44 دقيقة

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون

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