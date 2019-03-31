بشكل مؤقت.. وقف إنتاج دودج تشالنجر وتشارجر وكرايسلر 300

أوتاوا(صدى):

كشفت فيات كرايسلر، اليوم الأحد، عن وقف الإنتاج في مصنعين لها في كندا لأسبوعين لقلة الطلب على السيارات الصادرة منهم، وهما مصنع Windsor التجميعي، والذي يوظف 6,000 عامل مع إنتاجه لـ 1,500 ميني فان يومياً من موديلات دودج جراند كارافان وكرايسلر باسيفيكا، ولكن يبدو أن الإنتاج أكبر من الطلب حتى الآن مع الهوس الأمريكي بالـ SUV والكروس اوفر.

أما المصنع الثاني هو: Brampton التجميعي يبني موديلات دودج تشارجر ودودج تشالنجر وكرايسلر 300، وبينما هذه الموديلات رائجة جداً إلا أن الطلب عليهم تباطأ بشكل ملحوظ، على الأقل للوقت الحالي؛ فيما تراجعت مبيعات كرايسلر 300 بـ 32% في فبراير، بينما انخفضت مبيعات تشالنجر بـ 28% وتشارجر خسرت 8% من مبيعاتها.

وترجح فيات كرايسلر عودة الإنتاجه لمساره الطبيعي في نهاية أبريل؛ فيما يُذكر أن هذه المصانع تم إغلاقها لأكثر من مرة في الماضي لأسباب متعددة مثل نقص معدات التوريد.