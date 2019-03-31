7 علامات تكشف تعرض طفلك لـ ” اعتداء جنسي “

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قد يتعرض الطفل في عمر ما إلى واقعة الإعتداء الجنسي لكنه كثيراً ما يخفيها عن والديه ، الأمر الذي يسبب له عقدة نفسية فضلاً عن احتمال تكرار الواقعة لعدم مساعدته للحماية من شخص معين أو البعد عن مكان بعينه.

لذا استعرض موقع ” بولد سكاي ” عدة علامات إذا ظهرت على طفلك يتعين عليكي التقرب منه ومحاولة الفهم بعيداً عن الردود العدوانية ، لأنها تؤكد تعرضه لهذة الجريمة الشنيعة .

ومن أبرز هذه العلامات ، اضطرابات النوم ، والسلوك العدواني ، والقلق أو الخوف ، والحزن والإكتئاب ، والتبول اللا إرادي .

وقد تتطور حالة الطفل إلى العزلة والعقدة من مكان محدد يرفض الذهاب إليه ، لذا ينصح الخبراء بضرورة الإنتباه لتلك العلامات ، والتحدث مع الطفل بصراحة دون توجيه اللوم عليه او تعنيفه .

كما نصحوا بتشجيعه على التحدث والسرد وشموله بالعطف والحنان وضرورة اصطحابه لطبيب نفسي لتجنب العقدة النفسية .