حقيقة طلاق نيك وبريانكا بعد 4 شهور من الزواج 

نيودلهي(صدى):

ترددت أنباء حول استعداد الثنائي نيك جوناس وبريانكا شوبرا للطلاق بعد 4 أشهر فقط من الزواج، حيث أن الاختلافات بين الزوجين أدت إلى اتساع الفجوة بينهما.

ولم يرتاح الزوجان من حفل زواجهما وحفلات الاستقبال المتعددة التي تلت ذلك إلا وبدأت الأقاويل بأن الثنائي يعتزمان الطلاق.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الزوجين بصدد الطلاق حيث يتجادلان حول كل شيء ” العمل، الحفلات ” وحتى قضاء الوقت معًا، وأنهما تسرعا في اتخاذ خطوة الزواج، وهما الآن يدفعان ثمن ذلك.

واكتشف نيك شخصية بريانكا الحقيقة بعد الزواج فوجدها متسلطة ومتقلبة المزاج، وذكر مصدر أن عائله جوناس تتوسل إليه لإنهاء هذا الزواج فهم كانوا يظنون أن بريانكا امرأة ناضجة ترغب في الاستقرار وإنجاب الأطفال، لكنها تتصرف كشابة في 21من عمرها.

ومن المتوقع أن قرار الطلاق سيؤدي إلى خلافات مالية كبيرة بين الزوجين، ولكن مدير أعمال بريانكا نفى كل هذا، وأوضح أن الزوجين يحتفلان بالربيع على شواطئ ميامى مع صوفي تيرنر وجو وكيفين جوناس.