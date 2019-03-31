” كيدهن عظيم ” .. امرأة تخطف عشيقة زوجها وتعذبها وتصورها عارية

القاهرة(صدى):

في جريمة غريبة من نوعها ، لجأت زوجة مصرية إلى حيلة صادمة للإنتقام من عشيقة زوجها ولًقنتها درس ستتجرع مرارته لسنوات ، دون أن تبالي بمصيرها أمام الشرطة.

وتفصيلاً فقد قررت الزوجة الشرسة استدراج العشيقة إلى مكان ما بعد أن اجبرت زوجها على الإتصال بها لمواعدتها ، ومن ثم قامت الزوجة بالتعاون مع زوجها ونجلها بتوثيق العشيقة بالحبال ثم جردتها من ملابسها كاملة وضربتها ضرب مبرح وصورها عارية .

ولم تكتفي بذلك فقد قصت شعرها ثم حاولت هتك عرضها تحت السلاح الأبيض ، وتركوها ولازوا بالفرار .

واعترفت الزوجة بتفاصيل جريمتها أمام الشرطة ، وقالت غير نادمة :كانت عاوزة تخطف زوجي مني، وتبوظ حياتنا، وتستاهل اللي عملته فيها، ومش ندمانة .